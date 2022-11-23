بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

مع بداية أجواء الشتاء يبحث الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس لكل يوم حتى يتمكنوا من معرفة نوع الملابس المناسبة التي يجب عليهم ارتدائها قبل خروجهم من المنزل حتى لا يتعرضون لبرد الشتاء القارس وما يصاحبه من أدوار البرد والإنفلونزا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

في هذا التقرير توفر لكم الدستور المعلومات الكافية التي توضح لكم حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022 كي تكونوا مستعدين عند الخروج من المنزل.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدلا ليلًا مع وجود أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 25 16

6 اكتوبر 24 16

بنها 24 16

دمنهور 24 16

كفر الشيخ 25 17

المنصورة 25 17

دمياط 24 15

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 17

طنطا 24 16

شلاتين 29 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 25 15

وادى النطرون 26 16

مطروح 24 14

السلوم 23 13

سيوة 24 11

العريش 24 17

رفح 25 16

الطور 27 16

كاترين 20 08

رأس سدر 26 18

نخل 24 11

طابا 25 15

نويبع 27 14

حلايب 26 21

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 27 14

بني سويف 26 14

المنيا 27 14

أسيوط 27 13

سوهاج 29 14

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 32 19

الوادى الجديد 31 15

أبوسمبل 31 18

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 26 20