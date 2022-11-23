الأربعاء 23 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
ads

مع بداية أجواء الشتاء يبحث الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس لكل يوم حتى يتمكنوا من معرفة نوع الملابس المناسبة التي يجب عليهم ارتدائها قبل خروجهم من المنزل حتى لا يتعرضون لبرد الشتاء القارس وما يصاحبه من أدوار البرد والإنفلونزا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

في هذا التقرير توفر لكم الدستور المعلومات الكافية التي توضح لكم حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022 كي تكونوا مستعدين عند الخروج من المنزل.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ويكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدلا ليلًا مع وجود أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية على مستوى المحافظات (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى
القاهرة 25  17
العاصمة الادارية 25 16
6 اكتوبر 24 16
بنها 24 16
دمنهور 24 16
كفر الشيخ 25 17
المنصورة 25 17
دمياط 24 15
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 17
طنطا 24 16
شلاتين 29 23
الاسكندرية 24 16
العلمين الجديدة 25 15
وادى النطرون 26 16
مطروح 24 14
السلوم 23 13
سيوة 24 11
العريش 24 17
رفح 25 16
الطور 27 16
كاترين 20 08
رأس سدر 26 18
نخل 24 11
طابا 25 15
نويبع 27 14
حلايب 26 21
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 28 20
مرسى علم 28 20
الفيوم 27 14
بني سويف 26 14
المنيا 27 14
أسيوط 27 13
سوهاج 29 14
قنا 30 18
الأقصر 31 18
أسوان 32 19
الوادى الجديد 31 15
أبوسمبل 31 18
أبو رماد 27 21
رأس حدربة 26 20

الطقس حالة القاهرة اليوم حالة الطقس اليوم هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-11-2022

بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 23-11-2022

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 23-11-2022

السيطرة على حريق كبير بمخلفات زراعية بقرية ترسا بالفيوم

أسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

تقرير فرنسى: 400 مليون يورو لتحسين إمدادات دعم العمل المناخى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أميرة عبدالكريم

كدنا العواذل

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية