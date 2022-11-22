الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شقيقة كيم جونج أون تتهم الأمم المتحدة بانتهاج سياسة «الكيل بمكيالين»

كيم كونج أون وشقيقته
كيم كونج أون وشقيقته
ads

انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" بعد اجتماع بشأن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات كوري شمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

 

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات الجمعة، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الإثنين في نيويورك لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

 

وندد مجلس الأمن الإثنين بعملية الإطلاق، لكنه لم يصدر بيانًا رسميًا بسبب معارضة كل من الصين وروسيا.

 

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وأستراليا من بين الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن التي أدانت بشدة إطلاق الصاروخ الذي سقط على بعد 200 كيلومتر من السواحل اليابانية.

 

وقالت الدول الـ14 الموقعة في بيان مشترك إن ذلك يمثل "تهديدًا لا لبس فيه للسلم والأمن الدوليين".

 

واتهمت يو جونج شقيقة كيم جونج أون، مجلس الأمن بـ"التغاضي عن التدريبات العسكرية الخطيرة جدًا" التي تجريها سيول وواشنطن و"سباقهما المحموم على التسلح"، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

 

وقالت "من الواضح أنه يتم تطبيق (مبدأ) الكيل بمكيالين".

 

وأضافت أن الولايات المتحدة تدفع شبه الجزيرة الكورية إلى "مرحلة أزمات جديدة" وحذرت من "رد أقوى"، متابعة: "كلما انكبوا على الأعمال المناهضة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية واجهوا أزمة أمنية خطيرة".

 

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على إطلاق صاروخ هواسونج -17 الجمعة، الذي سماه محللون عسكريون "الصاروخ الضخم".

 

وفقًا للجيش الكوري الجنوبي قطع الصاروخ مسافة ألف كيلومتر على ارتفاع 6100 كيلومتر، أي أقل بقليل من صاروخ هواسونج 17 الذي قالت بيونج يانج إنها أطلقته في 24 مارس.

 

الإطلاق هو الأحدث في سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق التي قامت بها بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة.

 

وأكدت بيونج يانج مرارًا أن هذه العمليات هي رد على المناورات الأمريكية - الكورية الجنوبية التي تعتبرها استفزازية وعدوانية.

 

وتحذر سيول وواشنطن منذ أشهر من أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة.

 

شقيقة كيم كونج أون الامم المتحدة سياسية الكيل بمكيالين تدريبات سول وواشنطن العسكرية ​كوريا الشمالية​ إطلاق صاروخ باليستي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصطفى محمود يطالب بسرعة بناء العاصمة الإدارية الجديدة!

الأكثر قراءة

رئيس «الوفد»: الأقباط مكون رئيسي في الحزب وأنقذوا الوطن في 30 يونيو

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

مصرع طبيب وإصابة 3 من أفراد أسرته إثر انقلاب سيارة غرب أسيوط

النيابة العامة: لا شبهة جنائية فى وفاة الفنان الأردنى أشرف طلفاح

3 ملايين جنيه دعماً لطلاب جامعة المنيا من «التكافل الاجتماعي»

«الصحة» تصدر أول نموذج رسمى للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة: سارٍ بأى مستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

مفاجأة ليلة ساخنة

إبراهيم داود

لكى يشعر المشجع البسيط بالرضا

ماجد حبته

جهود مصر الإفريقية.. لإعادة الإعمار والتنمية

أميرة عبد الكريم

معاً من أجل مجتمعات أكثر راحة للرجال

أحمد البنا

مصر الصامدة أبدًا

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الفرص الضائعة (12)

محمد رفعت

الرئيس و«كل العرب»!

جمال رشدي

الاستثمار فى كثبان طمى النيل ‏

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية