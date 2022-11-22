ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بشبين الكوم

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، في ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و5 طرب حشيش، قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النحراوى مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، من تمكن الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم من ضبط س. ش عاطل ومقيم شبين الكوم، كما ضبط بحوزة المتهم سلاح ناري بندقية خرطوش و4 طلقات و5 فرش حشيش، و٤ قطع حشيش خام وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة البيع.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.