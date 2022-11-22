جامعة سوهاج تنظم ندوة تعريفية عن برامج التبادل الثقافي والطلابي

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، ندوة تثقيفية عن برنامج التبادل الثقافي والطلابي، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رانيا محمد السيد أخصائي الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية، وصبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأكد عبدالخالق أن إدارة الجامعة تسعى لتوسيع رقعة التبادل الطلابي والثقافي، للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال دراستهم، ومواكبة التطور الثقافي والتكنولوجي السريع، وإتاحة فرص عمل جديدة لمنتسبيها في سوق العمل المحلي الدولي والعالمي، مضيفاً ان الهدف من الندوة هو تعريف الباحثين والطلاب ببرامج التبادل المتوفرة، والتي تسمح للمشاركين بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مجالات منها الثقافية، الرياضية والفنية وغيرها.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور حسان النعماني ن برامج التبادل الثقافي لها أهمية كبري حيث أنها تساهم في تبنى رؤى جديدة تجاه ثقافات الشعوب المختلفة، وتوفير التدريب العملي والتوظيف، إلى جانب صقل مهارات الطلاب اللغوية وتوسيع آفاقهم الاجتماعية.

وخلال كلمتها، استعرضت رانيا محمد السيد، برامج مكتب التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية المقدمة للطلبة والخريجين والباحثين، والتعريف أيضاً بالبرامج الداعمة لرواد الأعمال والمهتمين بالتكنولوجيا، كما تم فتح باب النقاش والاستماع للأسئلة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.

على الجانب الآخر، يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، متابعته لسير العمل بورشة السيارات بمقرها بالحويتي، وذلك لمتابعة خطوات الصيانة المعدة مسبقاً حسب الخطة الموضوعة لتأهيل كافة مركبات الجامعة؛ صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال عبدالخالق إن تلك الجولة تأتي في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتأكد من قدرة إدارة السيارات على نقل منسوبي الجامعة من الطلاب والهيئة التدريسية والعاملين إلي مقري الجامعة القديم والجديد، وتشغيل وصيانة كافة السيارات سواء القديمة، أو الحديثة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةـ أنه خلال الجولة تم الوقوف علي حالة السيارات المختلفة ومدي جاهزيتها للعودة للعمل بعد إجراء الإصلاحات والصيانة الخاصة بها، وأيضاً التعرف علي المشكلات التي تواجه العمال بالورشة وما لديهم من مقترحات لتحسين العمل، مضيفاً انه تم ايضاً تفقد مخزن الكهنة التي يوجد به عدد من الكاوتشات وقطع الغيار القديمة، والتي سوف يتم طرحها في المزاد العلني.

وأضاف عمران أنه جاري بالورشة صيانة 4 أتوبيسات حجم كبير، و4 سيارات ملاكي وونش، لافتاً إلى أن الورشة يعمل به كادر مؤهل من الفنيين والمتخصصين في صيانة السيارات.