إحباط تهريب كمية من المخدرات بمطار القاهرة (صور)

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد حسن أحمد الحكش مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كازابلانكا على رحلة خطوط الطيران الجوية المغربية اشتبهت هبة مصطفي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب أمريكي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد محمود جبر مأمور الفحص ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش مدير الإدارة بالإنابة قام بتكليف سامي نبيل سامي تحت إشراف عمرو عطية الدسوقي بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا ذاتيا فتبين وجود عدد من أجهزة السجائر الإلكترونية والتانكات بداخلها زيت المارجوانا المخدر وعدد من السجائر الملفوفة بداخلها نبات أخضر اللون يشتبه أن يكون من جوهر المارجوانا المخدر وعدد من أكياس الحلوى بداخلها مادة يشتبه أن تكون لمادة thc المخدرة والجميع مخبأ بين طيات الملابس بحقائبه ووجود علبة سجائر بداخلها عدد من السجائر الملفوفة بداخلها نبات أخضر اللون يشتبه أن يكون من جوهر المارجوانا المخدر داخل الجيب الصغير في الجاكت الذي يرتديه.

وقرر د / أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 148 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على النيابة المختصة.