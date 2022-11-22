الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مدارس السنودس تشارك أطفال مرضى السرطان في اليوم العالمي لحقوق الطفل

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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نظمت مدرسة السلام لغات بالأقصر التابعة للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، زيارة ميدانية لمستشفى الاورمان لسرطان الأطفال بالأقصر.

وجاءت الزيارة بحرص المدرسة على تنمية القيم الإنسانية لدى أبنائها من خلال المشاركة الوجدانية للمتألمين واحترام مشاعرهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

واستمرت الزيارة عدة ساعات تجول فيها وفد المدرسة للمستشفى، وقام أحد ممثلي المستشفى بمرافقة الوفد في جولة مع شرح تاريخ المستشفى العريق، كمان أن طلاب المدرسة عبروا عن فرحتهم بهذه الزيارة التي رسمت ابتسامة على وجوه المرضى من خلال تقديم الهدايا العينية والمشاركة بالرسم والتلوين ورواية القصص للأطفال المحجوزين بالمستشفى والمترددين على العيادات الخارجية.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لم تكن من نوعها حيث تهتم مدارس السنودس بتشجيع الطلاب وإشراكهم الدائم في الخدمات المجتمعية وذلك إيماناً منها على أهمية تنشئة أجيال على وعي بتحديات المجتمع ومتطلباته وله دور إيجابي فعال في تغيره للأفضل.

مدرسة السلام لغات بالأقصر للأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي زيارة ميدانية الاورمان لسرطان الأطفال بالأقصر المدرسة الوفد

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وائل لطفي

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