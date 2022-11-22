فقط في مونديال قطر.. حضور جماهيري قوي وحظر الترويج للمثلية

أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الاسترالية، أنه كما كان متوقعًا، كان ما حدث خارج الملعب في مونديال قطر 2022 أكثر إثارة للاهتمام في اليوم الثاني من مباريات كرة القدم لبطولة كأس العالم.

وتابعت أن الاحتجاجات الجريئة خارج الملاعب وصولا إلى الحضور الجماهيري القوي كانت من بين أكثر النقاط المثيرة للاهتمام في مونديال قطر.

أرقام الحضور "الرسمية" تثير الدهشة في جميع أنحاء العالم

وبحسب الشبكة الأسترالية، في العادة ما تكون نصف ملاعب كأس العالم فارغة، ولكن ما تم رصده في قطر كان مختلف للغاية، حيث كان الحضور قوي وحماسي للغاية، حيث بلغ عدد الجماهير الرسمية التي حضرت المباريات الثلاثة التي أقيمت حتى اليوم الثاني من البطولة هي 67372 مشجع و 45334 مشجع و 41721 مشجعًا للمباريات الثلاثة.

وأضافت أن المشكلة الوحيدة هي أن سعات الملاعب الثلاثة التي تم استخدامها هي 60 ألف للملعب الكبير و40 ألف للمعلبين الآخرين، وبالنظر إلى العديد من الصور التي تم التقاطها للحشود خلال المباريات كان الحضور قوي للغاية.

حظر مؤيدي قوس قزح

وأكدت الشبكة أن قطر ألزمت كافة الحضور بتقاليدها وعاداتها وهي منع الترويج للشذوذ الجنسي ومنع ارتداء أي شارات تدعم ما يطلق عليهم "قوس قزح"، حيث هددت إنجلترا والعديد من الفرق الأخرى بارتداء شارات قوس قزح لدعم مجتمع “المثليين”، لم يحدث هذا الأمر المحدد بعد أن حذرت الفيفا قادة الفريق من أنهم سيحصلون على بطاقة صفراء مباشرة، وهو ما جعل كافة المنتخبات تتراجع عن ارتداء هذه الشارة.

دعم لاحتجاجات إيران

خلال المباراة التي أقيمت أمس الإثنين بين المنتخب الإيراني ونظيره البريطاني، نجح الانجليز في تحقيق نتيجة قاسية للغاية والفوز بـ 6 أهداف مقابل هدفين فقط، ولكن المباراة لم تكن كل شئ، حيث امتنع لاعبوا المنتخب الإيراني عن ترديد النشيد الوطني في إشارة على دعمهم للاحتجاجات الواسعة في جميع أنحاء إيران.

في حين أن الكثير من التركيز كان حول ما يجري في قطر، قام اللاعبون الإيرانيون بتذكير مشجعي كرة القدم بما يحدث في بلدهم من خلال رفض غناء نشيدهم الوطني.

وأشارت الشبكة الأسترالية إلى أن كان الوقوف برزانة طوال المباراة قبل مواجهة إنجلترا، كانت لحظة قوية في دعم النساء الإيرانيات - وقد تم حظره على التلفزيون الإيراني.

ورفع المؤيدون في الحشد لافتات كتب عليها "الحرية لإيران" و "المرأة، الحياة، الحرية".

وتابعت أن النتيجة كانت مخيبة للآمال للفريق، لكن ما حدث على جانبي الصافرات كان اللحظة الأكثر أهمية للبلاد.

لماذا هناك الكثير من الوقت الإضافي في قطر؟

أكدت الشبكة الاسترالية، أن الأمر لا يحتاج لأي نظريات فيزيائية فالوقت في قطر هو نفس الوقت في جميع أنحاء العالم، ولكن المشجعين لاحظوا أن الحكام أضافوا الكثير من الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية شوطي البطولة - أكثر من 10 دقائق بدلاً من الأربع أو الخمس المعتادة، وكان هناك تلميح قبل كأس العالم أن هذا قد يحدث.