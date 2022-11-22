اليوم.. اقتصادية النواب تناقش دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لمناقشة القطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق السيادي، وأولوياتها، والجدوى الاقتصادية منها.

وتتابع اللجنة خلال الاجتماع دور الصندوق السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تشهد اللجنة مناقشة حجم ما حققه الصندوق بشأن جذب الاستثمارات.

ويشهد الاجتماع مناقشة دور الصندوق في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي بالإضافة لمستهدفات الصندوق في مجال مشروعات البنية الأساسية وطبيعة وحجم تعاون الصندوق بشأن جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة.

كما يناقش الاجتماع ما حققه الصندوق بشأن استغلال أصول وموارد الدولة غير المستغلة.