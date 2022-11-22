الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. وزير السياحة والآثار أمام النواب للرد على أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤال برلماني

الدكتور حنفي جبالي،
الدكتور حنفي جبالي،
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يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير السياحة والآثار حول أبرز القضايا السياحية حيث يناقش أكثر من 70 طلب إحاطة وسؤال من النواب للوزير.

وجاءت طلبات الإحاطة والأسئلة حول الترويج للسياحة بجميع أنواعها وترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.

كما تتضمن طلبات المناقشة المقدمة من النواب حول استيضاح سياسة الحكومة عن سياستها بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا وتنشيط السياحة العلاجية وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

الترويج للسياحة المستشار الدكتور حنفي جبالي تنشيط السياحة العلاجية تنشيط السياحة خريطة السياحة العلاجية طلبات الإحاطة طلبات الإحاطة والأسئلة وزير السياحة والآثار

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