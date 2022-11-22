إحالة مسئولين بمدرسة الصم فى الفيوم للتحقيق بسبب التقاعس فى العمل

أجرت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، يرافقها مصطفى مبارك، مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، جولة ميدانية ليلية لمتابعة مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الأمل للصم بنات؛ للاطمئنان على تواجد النوبتجية الليلية وإشراف المبيت، والتاكد من نظافة الغرف وتقديم خدمات متميزة للطلاب والطالبات داخل غرف المبيت، بمدارس التربية الخاصة بالفيوم، وتم إحالة بعض العاملين بمدرسة الأمل للصم بنات للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل الوظيفي.

كما تفقدت مدير المديرية مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بنين للتأكد من تواجد النوبتجية الليلية بالمدرسة.

وفى نهاية الجولة قدمت الدكتورة أماني قرني، مدير المديرية، رسالة شكر وتقدير لحارس الأمن بمدرسة الفيوم الثانوية الصناعية الزخرفية العسكرية بنين، كما أشادت بانضباط ونظافة مدرسة التربية الفكرية بالفيوم

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يذكر أنه انطلقت فعاليات مسابقة “أعياد الطفولة” على مستوى الجمهورية، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، و نجلاء موجة عام المسرح بالمديرية، ولجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، والتي تكونت من تهاني اسعد مدير إدارة التربية المسرحية بالوزارة ،والسيد محمود ،موجه عام التربية المسرحية بالشرقية، ورشا محسن موجه التربية المسرحية بالدقهلية.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بعدد من الاستعراضات الوطنية، والغنائية الحركية، حيت تضمن البرنامج، عدد من الفقرات المسرحية والفنية والأدبية ومنها إلقاء شعر رياض اطفال مدرسة زهراء الأندلس بإدارة غرب، ومسرحية عن البيئة رياض أطفال مدرسة الراضي بإدارة سنورس، وإلقاء شعر رياض أطفال مدرسة التقوى الخاصة بإدارة غرب، واستعراض "الننى" في ابتدائي مدرسة التقوى الخاصة بإدارة غرب، واستعراض "أمسك فى حلمك" ابتدائي مدرسة التقوى الخاصة بإدارة غرب، واستعراض" بنحبك يا مصر" ابتدائي مدرسة الأورمان الخاصة بإدارة شرق، وأوبرت "مين فى جمالك" ابتدائي مدرسة المستقبل الخاصة بإدارة طامية، واستعراض" بنت يابنوتة" ابتدائي مدرسة الاوائل الخاصة بإدارة غرب، واستعراض "صحصح عشان تنجح" ابتدائي مدرسة الزهور الخاصة بإدارة غرب، واستعراض" فيها حاجة حلوة" إعدادى مدرسة الاوائل الخاصة بإدارة غرب، واسكتش" التغيرات المناخية" ابتدائي - إعدادى مدرسة المستقبل التجريبي -والنهضة الاعدادية بإدارة شرق، ومسرحية "تضحية ووفاء" ابتدائي- وإعدادى مدرسة كحك قبلى تعليم أساسي بإدارة يوسف الصديق.