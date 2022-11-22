سعاد صالح عن عروس الشرقية: الزوج معذور.. وشرف الفتاة فى غشاء بكارتها

صدمت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجمهور بتعليقها على واقعة عروس الشرقية، حيث قالت إن العريس معذور لأن الشرف شيء مهم في مجتمعاتنا، وشرف البنت في احتفاظها بغشاء البكارة.

سعاد صالح: عريس الشرقية معذور لأنه فلاح وميعرفش



وعن سبب عذرها للعريس، قالت سعاد خلال حوارها مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة "ETC"، الإثنين ، إنه يوجد نوع من غشاء البكارة، مطاطي، لا يمكن اختراقه، فظن الزوج أنها ليست عذراء، لأنه يجهل بقصة الغشاء المطاطي، والشرف مهم في مجتمعاتنا، لذا قام بتطليقها.

وأضافت: "حفظ العرض من مقاصد الشريعة الإسلامية ، والعرض هو الشرف".

ولفتت إلى أن الزوج خالف القانون بزواجه من شابة صغيرة فى السن بلغت من العمر 16 عاما فقط، وهذا مخالف للقانون.

وتابعت: "الشرف مهم في مجتمعاتنا، والزوج كفلاح لا يعلم بأنه يوجد غشاء بكارة مطاطي، فظن بها السوء"، مشيرة إلى أن العادة جرت على أن شرف المرأة فى غشاء بكارتها ، خاصة وان فى شهادة عقد الزواج يذكر بأن الزوجة "بكراً " لم تتزوج من قبل، أو التى تطلقت قبل الدخول عليها وفى هذه الحالة تكتب ثيب.

واختمت أن الرجل ليس له عرض، ولا يعيبه شيئا في مجتمعاتنا.