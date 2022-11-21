مصرع شاب غرقًا بمياه ترعة «الراجحي» جنوب أسوان

لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه ترعة “الراجحي” بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بمصرع شخص إثر غرقه في ترعة الراجحي جنوب المحافظة، وعلي الفور تم انتشال جثته بواسطة رجال الانقاذ النهري.

وتبين من المعاينة أن الشخص الذي لقى مصرعه غرقاً يدعي “محمد حسني بخيت أحمد، 17 سنة، من محافظة سوهاج”.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.