الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب غرقًا بمياه ترعة «الراجحي» جنوب أسوان

ارشيفية
ارشيفية
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لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه ترعة “الراجحي” بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بمصرع شخص إثر غرقه في ترعة الراجحي جنوب المحافظة، وعلي الفور تم انتشال جثته بواسطة رجال الانقاذ النهري.

وتبين من المعاينة أن الشخص الذي لقى مصرعه غرقاً يدعي “محمد حسني بخيت أحمد، 17 سنة، من محافظة سوهاج”. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

ابو سمبل أسوان أسعاف أسوان غرفة عمليات النجدة غرق شخص ترعة الراجحي المشرحة الجهات الامنية

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