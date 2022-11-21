الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تواصل فعاليات «حياة كريمة الثقافية» فى المنوفية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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واصلت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بإشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، بقري مركز أشمون بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، والذي يستمر حتى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢.

تضمنت فعاليات اليوم الثامن بمدرسة شما أبنين الابتدائيه إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات الحلى المدربة، الفخار، الخيامية، وورشة السجاد، وورشة الصدف، وورشة السيرما، وورشة "اكتشاف المواهب"، كما قدم الدكتور عماد المصيلحى ورشة حكي وألعاب شعبية، حيث قدم قصة سلسلة أم زبعبع، ومحاضرة عن التراث الشعبي، ومسابقة ثقافية بعنوان هويتي.

كما قدمت الشركة القابضة للمياه لقاء توعويا بعنوان تطبيق قصة سلمي، عرض فيلم عن كيفية الحفاظ علي المياه لبحيري ربيع إخصائي توعية بشركة المياه، لعبة السلم والثعبان لهند علي، وتم توزيع قصص قطر الندي علي الأطفال، وأيضاً تقديم مواهب القرية في الغناء الطالبة بسمة محمد، الطالبة سلمي إمام، في الإنشاد الديني الطالبة آلاء موسي والطالب أحمد علي، وخلال الأمسية الشعرية قدم فوزي عبدالغفار قصيدة أم الشهيد، الشاعرة عايدة محمود جابر قصيدة بنت المنوفية، تلي ذلك عرض فنى لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي، ثم عرض فني لفرقة الساقي للإنشاد الديني.

د نيفين الكيلاني مبادرة حياة كريمة د حنان موسى فرع ثقافة المنوفية المخرج هشام عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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