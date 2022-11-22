ليلى عز العرب: كل ما يمس مصر أقوم بتبسيطه للمواطن عبر السوشيال ميديا

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها انتهت من تصوير فيلم "اثنين للبيع" بطولة الفنان بيومي فؤاد، كما تقوم حالياً بتصوير فيلم "الحريفة" وهو أول بطولة فردية للنجم الصاعد نور النبوي.

التفاعل عبر السوشيال ميديا

وأكدت الفنانة ليلى عز العرب، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تتفاعل مع جميع القضايا التي تمس الدولة المصرية بكافة القطاعات، ولهذا تقوم بتبسيط القوانين الاقتصادية عبر السوشيال ميديا للمواطنين، وذلك بخبرتها الواسعة في هذا القطاع.

تساوي الذم والمدح

وأضافت في حديثها أنه يتساوى لديها الذم والمدح، ولهذا تعبر عن رأيها بكافة القضايا والقطاعات كما تشعر بها بالفعل.

وأشارت إلى أنها كانت حزينة على عدم اختيارها للمشاركة في مسلسل الاختيار بنسخته الأولى، ولهذا شعرت بالسعادة البالغة عندما تم إبلاغها بالمشاركة، معبرة: "الاختيار تاريخ للأجيال الصغيرة، أفخر بمشاركتي في الاختيار طوال عملي الفني".