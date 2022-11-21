اختطاف الكاهن المسئول عن الحوار بين الأديان فى المؤتمر الأسقفى فى باماكو

فُقد كاهن كاثوليكي يحمل الجنسية الألمانية في مالي منذ مساء الأحد، وفق ما أفاد رجال دين وأقرباء.

وقال مسؤول في المؤتمر الأسقفي في باماكو لوكالة فرانس برس: "عُثر على سيارة هانز يواكيم لوهر في حي في باماكو في مكان غير بعيد من معهد التدريب حيث يعطي دروساً".

وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته أنّ الكاهن المسئول عن الحوار بين الأديان في المؤتمر الأسقفي في باماكو "مفقود، ويقول آخرون إنه خُطف".

يعيش الكاهن الألماني الملقب "ها-جو" في مالي منذ ثلاثين عامًا. ويُدَرِّس في العاصمة المالية في معهد التدريب الإسلامي-المسيحي الذي يستقبل طلابًا من إفريقيا، وفق أحد أقربائه الذي أعرب عن "قلق كبير".

وقال عامل في مركز الإيمان واللقاء في باماكو الذي يديره الكاهن المفقود أيضاً، إن الكاهن "يُعلِّم الحوار بين الأديان ويؤمن حقاً بأنّ التعايش السلمي بين الأديان ممكن".

وقال مسئول في الشرطة لوكالة فرانس برس "نبذل كل إمكاناتنا للعثور على الاب ها-جو".

منذ العام 2012 تشهد مالي أزمة أمنية خطيرة وأعمال عنف متعددة، وتشكل عمليات خطف الأجانب أو الماليين أحد جوانبها.

وتكون الدوافع أحياناً ايديولوجية، وقد تقف وراء عمليات الخطف رغبة في طلب فدية أو الانتقام أو المساومة.

وخطف العديد من الرهبان والراهبات المسيحيين في السنوات الأخيرة. وتُعتبر عمليات الخطف أقل شيوعًا في العاصمة وفي الجنوب، حيث تقل أعمال العنف مقارنة مع شمال البلاد أو وسطها.

يشار إلى ألمانيا أعلنت في أغسطس أنها قررت وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في مالي الواقعة غرب أفريقيا.

وبررت وزارة الدفاع الألمانية في برلين القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.

وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.