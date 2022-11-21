الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس جنوب افريقيا يصل لندن في أول زيارة دولة للقاء الملك تشارلز الثالث

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة المتحدة الإثنين في زيارة دولة من المقرر أن يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

 

وهي أول زيارة دولة للملك الجديد، والأولى التي تنظم في المملكة المتحدة منذ يونيو 2019 عندما استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

 

وسيحضر سيريل رامافوزا وزوجته تشيبو موتسيبي مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنجهام الثلاثاء ويلتقيان أفرادا من العائلة المالكة بينهم وريث العرش الأمير وليام وزوجته كايت.

 

وضمن برنامج الزيارة، كلمة سيلقيها أمام مجلسي البرلمان ولقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينج ستريت.

 

وسيزور المسؤول الجنوب إفريقي الثلاثاء نصبًا اقيم خصيصا لنيلسون مانديلا، في كنيسة وستمنستر عام 2018 في الذكرى المئوية لميلاده.

 

يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامافوزا، الذي يواجه غضب السكان بسبب الوضع الاقتصادي.

 

وهو متهم أيضا بشراء صمت اللصوص الذين عثروا على الملايين نقدًا في أحد منازله في فبراير 2020، مما أثار شبهات بتبييض الأموال والفساد. لكنه ينفي ذلك.

 

كانت آخر زيارة قام بها سيريل رامافوزا للندن خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر في سبتمبر.

 

منذ اعتلائه العرش، التقى الملك تشارلز العديد من القادة الأفارقة بينهم رئيسا نيجيريا محمد بخاري وغانا نانا أكوفو أدو.

 

تجدر الإشارة إلى أن زيارة رامافوزا للمملكة المتحدة، تاتي بعد ثلاث أيام من قوله في قمة المناخ بشرم الشيخ (7COP2)، إن بلاده تحتاج نحو 1.5 تريليون راند (84 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل خططها لخفض انبعاثات الكربون، والتحول نحو الطاقة المستدامة.

 

وفي قمة المناخ السابقة (COP26) التي عقدت العام الماضي، تعهدت الدول الغنية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بتقديم 8.5 مليار دولار لمساعدة أكبر دولة في أفريقيا على خفض انبعاثاتها وتسريع تحولها بعيدا عن الفحم الذي تعتمد عليه في الجزء الأكبر من توليد الكهرباء.

 

سيريل رامافوزا جنوب أفريقيا زيارة المملكة المتحدة الملك تشارلز الثالث ريشي سوناك

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وائل لطفي

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