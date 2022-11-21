ضبط المتهم بضرب والدته بكرسى بالقاهرة بسبب كشك

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته باستخدام كرسى، لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وتبين أنه “له معلومات جنائية”.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019، وباستدعاء والدته "المجني عليها" أيدت أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.