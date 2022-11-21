الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بضرب والدته بكرسى بالقاهرة بسبب كشك

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتعدى على والدته باستخدام كرسى، لإجبارها على التنازل له عن كشك ملكها كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وتبين أنه “له معلومات جنائية”.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى على والدته "لها معلومات جنائية" على النحو المشار إليه وإصابتها بكدمة بالجسم لتضرره من عدم قيامها بإعادة ملكية الكشك المشار إليه والسابق تنازله عنه لها إبان حبسه عام 2019، وباستدعاء والدته "المجني عليها" أيدت أقواله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الداخلية ملابسات مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتعدى على والدته كرسي الأزبكية

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وائل لطفي

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