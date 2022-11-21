لجنة اقتصادية ألمانية: روسيا تتضرر بوضوح من العقوبات

قال المدير التنفيذي للجنة العلاقات الاقتصادية الألمانية لشرق أوروبا ميشائيل هارمز اليوم الاثنين: بأن العقوبات الغربية ضد روسيا مؤثرة.

وأوضح المسئول الألماني في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية : إن التراجع الاقتصادي بنسبة 4% هذا العام لا يبدو كبيرًا، لكن سيكون هناك أيضًا انخفاض في العام المقبل.

وأضاف: "لقد تضررت روسيا بوضوح"، مشيرًا إلى أن اعتمادية روسيا على التكنولوجيا من الخارج هو "السيف الأشد حدة" لدى الغرب، لأنه يسلب من موسكو أي آفاق تنموية على المدى المتوسط.

وتابع: يمكن مراجعة بعض تفاصيل العقوبات، حيث كان من الممكن على سبيل المثال أن تكون التداعيات على سوق الطاقة «محسوبة بشكل أفضل من ذلك».

«الدوما» يبحث جريمة إعدام الأسرى الروسى

وأعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر جوكوف، عن أن المجلس سيعقد جلسة خاصة في الـ22 من نوفمبر لبحث جريمة إعدام قوات كييف أكثر من 10 أسرى روس.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم، فقد أضاف جوكوف، أن المجلس سينظر في هذه الجريمة بطلب من لجنتي الدفاع والشؤون الدولية، وتقديم نتائج البحث للجهات القضائية والتنفيذية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرًا، عن أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

بوتين: سنساعد البلدان التي تواجه نقص الغذاء بسبب سياسات المغامرة من الغرب

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن الجانب الروسي يساعد وسيواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقص الغذاء بسبب سياسات المغامرة من الغرب

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام روسية فقد قال بوتين: إن سياسة المغامرة غير المهنية لبعض دول الغرب أدت إلى اختلال التوازن في الغذاء العالمي.

وأكد بوتين في حديث حول الثروة الزراعية والحيوانية في روسيا: «روسيا اليوم تضمن الأمن الغذائي في معظم المعايير الرئيسية وتابع: "نحن نوفر احتياجاتنا ونحن من بين المنتجين الرائدين في العالم، نساعد وسنواصل مساعدة البلدان التي تواجه نقصًا في الغذاء بسبب الاختلالات التي تسببها المغامرة دون أي مبالغة، أو سياسة المغامرة، غير المهنية لبعض الدول الغربية".