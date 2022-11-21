الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة بمنطقة الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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طالبت النيابة العامة بأكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بحدائق أكتوبر،مما اسفر عن  إصابة 3 أفراد، لتحديد السبب الرئيسي وراء ذلك، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

كان قد تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات إطفاء وتم فرض كردون لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 3 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

النيابة أكتوبر تحريات حريق شقة سكنية إصابة ٣ أفراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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