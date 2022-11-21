رئيس وزراء بريطانيا ينفى أى مسعى لحكومته بشأن العودة عن اتفاق بريكست

نفى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، أي مسعى لدى حكومته للتراجع عن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك استياءً من بريكست في البلاد.

وقال سوناك، أحد مؤيدي بريكست، خلال المؤتمر السنوي لاتحاد قطاع الأعمال في برمنجهام: "إن الحياة خارج الاتحاد الأوروبي تقدم بالفعل مزايا وفرصًا هائلة".

وتحدث عن فرض قيود أكبر على الهجرة- وهي بند أساسي في اتفاق بريكست- وتوثيق العلاقات التجارية مع آسيا.

وأضاف: "دعوني أكون صريحًا: تحت قيادتي، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أي علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي نهائيًا في يناير 2021 بعد سنوات من الجدل السياسي منذ الاستفتاء المثير للانقسام في عام 2016 للانفصال عن التكتل.

وبموجب بريكست، انسحبت المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وانتهت حرية الحركة بين الدول الأعضاء واختصاص المحاكم الأوروبية.

لكن الاتفاق بين لندن وبروكسل حافظ إلى حد كبير على تجارة خالية من الرسوم الجمركية مع الأعضاء السبعة والعشرين الباقين.

تأتي تعليقات سوناك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "صنداي تايمز"، جاء فيه أن "شخصيات حكومية رفيعة" تخطط "لوضع بريطانيا على الطريق نحو علاقة على النمط السويسري" مع الاتحاد الأوروبي.