مدحت بركات: حرص أردوغان على مصافحة الرئيس السيسي يؤكد قوة وصلابة الدولة المصرية

صرح مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر بأن مصافحة أردوغان للرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على ذلك أمر يؤكد قوة وصلابة الدولة المصرية وأن من يعادي مصر عليه أن يعلم أن مصيره العودة في النهاية للعلاقات معها فمصر دولة محورية وركيزة استراتيجية هامة لكافة دول العالم.

وألمح بركات، في تصريحات صحفية، إلى أنه كانت هناك محاولات كبيرة من قبل السعودية والإمارات خلال المرحلة السابقة وبناءا على رغبة تركية في وساطة لعودة العلاقات المصرية التركية وهو أمر يحسب للقيادة السياسية وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية.

وقال بركات، إن الدولة المصرية دولة تتعامل في علاقاتها وملفاتها الخارجية بشرف في زمن عز فيه الشرف و لديها خطط ورؤى وسياسات ثاقبة وناجحة أجبرت دول كانت تكن لها العداء على طلب العودة للعلاقات معها وهو أمر يدعو للفخر والعزة وان مصر في مرحلة النفوذ وتجني ثمار قوة القيادة السياسية ورشدها وكذلك أجهزتها ودبلوماسيتها

واختتم بركات تصريحاته بأن كافة العلاقات في العالم تمر بفترات متفاوتة احيانا اصدقاء احيانا أعداء أحيانا متفقين أحيانا مختلفين فالعلاقات متغيرة وليست ثابتة.

وكان قد كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومصافحته نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم بقطر أمس الأحد.

وقال "راضي"، في بيان، إنه تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف متحدث الرئاسة، أنه تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.