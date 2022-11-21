24 نوفمبر.. انطلاق قوافل الدعم الطبي بمستشفى براني التخصصي

تستمر مديرية الصحة بمطروح في تنفيذ خطة قوافل الدعم الطبى والعلاجي لمستشفى براني المركزى الخميس المقبل 24 نوفمبر، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية ذلك استمرارا لمتابعة جهود توفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي مطروح وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة تنطلق أعمال القافلة الطبية التي تضم العديد من التخصصات الطبية منها الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والجلدية في ٢٤ ٢٠٢٢،

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح، أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة، مشيرا إلى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة أسبوعيا طبقا لجداول الخطة.