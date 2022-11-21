الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

24 نوفمبر.. انطلاق قوافل الدعم الطبي بمستشفى براني التخصصي

مستشفي براني
مستشفي براني
ads

تستمر مديرية الصحة بمطروح في تنفيذ خطة قوافل الدعم الطبى والعلاجي لمستشفى براني المركزى الخميس المقبل 24 نوفمبر، لعلاج الأسر الأولى بالرعاية  ذلك استمرارا لمتابعة جهود توفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي مطروح  وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وقال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه في إطار حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة تنطلق أعمال القافلة الطبية التي تضم العديد من التخصصات الطبية منها الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والجلدية في ٢٤ ٢٠٢٢،

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي بصحة مطروح، أن القافلة تأتى في إطار خطة وضعتها الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأكد أهمية استمرار تنفيذ (قوافل الدعم الطبي والعلاجي) المجانية على مدار العام لتجوب جميع أرجاء المحافظة والوصول بها للأماكن الاشد احتياجا للخدمات الطبية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة، مشيرا إلى استمرار عمل فرق الدعم الطبي والعلاجي لمختلف مستشفيات المحافظة أسبوعيا طبقا لجداول الخطة.

 

أهالي مطروح الأسر الأولى بالرعاية صحة مطروح محافظ مطروح مستشفي براني التخصصي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بنجاح حفل افتتاح كأس العالم

وزير الصحة: أى طفل تظهر عليه أعراض الفيروس المخلوى لا يذهب إلى المدرسة

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو فتاة الشرقية

الصحة: لا يوجد لقاح لعلاج الفيروس المخلوى.. وتشخيص 1611 إصابة حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي