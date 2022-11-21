الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تنفيذ أعمال تطوير لدائرى المريوطية اتجاه طريق الواحات والرماية

المرور
المرور
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تجرى الإدارة العامة للمرور أعمال تطوير للطريق الدائري بمنطقة المريوطية اتجاه الرماية وطريق الواحات الصحراوي، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية على مدار فترة الأعمال. 

وأوضح مصدر أنه في إطار أعمال الهيئة العامة لطرق والكباري لأعمال تطوير الطريق الدائري (القوس الغربي) سيتم تنفيذ أعمال إصلاحات من المريوطية اتجاه الرماية وطريق الواحات الصحراوي.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين وفقًا للأطر القانونية. 

لمرور منطقة المريوطية طريق الواحات الصحراوي الحركة المرورية

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