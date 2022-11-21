اليوم.. عرض فيلم «المخربات الصغيرات» في مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم الإثنين، الفيلم الكندي "المخربات الصغيرات"، المشارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44.

فيلم "المخربات الصغيرات" لـ شيال بي ، إنتاج كندا، تدور أحداثه في الثمانينيات من القرن الماضي، حين تجتمع أربع فتيات مراهقات في محاولة استعادة ملكية منزل ريفي لكي يهربن من حيواتهن المضطربة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقة، في تمام الساعة 3:30 بالمسرح الصغير وتستمر فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر.

يعرض اليوم فيلم "أشياء لم تقل"، المشارك ضمن المسابقة الدولية، في فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لأول مرة عالميًا.

فيلم "أشياء لم تقل" إخراج إلينورا فينينوفا، إنتاج مقدونيا، صربيا، تدور أحداثه حول تعكر مراهقة مثيرة للمتاعب صفو العلاقة الهشة بين زوجين عندما تنتقل للعيش معهما لبضعة أيام.

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم، محاضرة للمخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية بدورته الـ44.

ومن المقرر أن تقام محاضرة "ناعومي كاواسي"، التي تديرها المخرجة فيولا شفيق، في تمام الساعة 3:00 حتى 4:30 مساءً بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتبحث وتتناقش "كاواسي" مع الحضور خلال هذه الجلسة عن مصادر إلهامها، والعملية الإبداعية وراء بعض أفلامها المهمة.