الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تكشف تفاصيل تطور سبائك ألومينيوم لصناعات الفضاء

إنتاج الألومنيوم
إنتاج الألومنيوم
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أعلنت شركة "RUSAL" الروسية أنها تمكنت من إنتاج سبائك ألومينيوم بمواصفات خاصة لاستخدامها في صناعة المركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تمكنت RUSAL التي تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج الألومينيوم في العالم من تطوير سبائك خاصة من الألومينيوم لاستخدامها في صناعة مكونات مركبات الفضاء.. المواد التي تدخل في هذه السبائك تتمتع بمقاومة عالية للحرارة، فمعامل التمدد الحراري فيها أكبر بمرة ونصف تقريبا من معامل التمدد الحراري في سبائك الألومينيوم التقليدية، ويتوافق مع مؤشر تمدد الفولاذ وسبائك النيكل.

وأشار البيان إلى أن السبائك الجديدة ساهم بتطويرها خبراء من معهد المواد الخفيفة والتقنيات في روسيا، وصمموها لتكون قابلة للاستعمال مع الطابعات الثلاثية الأبعاد التي تستخدم في صناعة الأجسام المعدنية المعقدة التصميم. 

وأضاف البيان: الخلائط الجديدة في هذه السبائك مناسبة لتطوير مكونات المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترونيات التي تعمل في ظروف قاسية من التقلب الشديد في درجات الحرارة.

وتجدر الإشارة إلى أن "RUSAL" الروسية تعتبر من أكبر الشركات في العالم لإنتاج الألومينيوم، وتصدر منتجاتها إلى العديد من الأسواق العالمية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وكذلك إلى اليابان وكوريا الجنوبية. 

وقالت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، السبت الماضي، إنه من المتوقع أن تحلق مركبتها "أوريون" بالقرب من سطح القمر، ‏يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن رحلتها غير المأهولة إلى القمر.‏

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن دخول مركبة "أوريون" إلى مجال التأثير القمري، سيجعل القمر هو قوة الجاذبية الرئيسية التي تعمل على المركبة الفضائية، بدلًا من كوكب الأرض.

وتابعت ناسا، بعد 4 أيام من تحليق المركبة فوق سطح القمر، سيدخل حرق آخر باستخدام وحدة الخدمة الأوروبية، مركبة "أوريون"، في مدار رجعي بعيد، حيث ستبقى لمدة أسبوع تقريبًا لاختبار أنظمة المركبات الفضائية.

سبائك ألومينيوم المركبات الفضائية صناعة إنتاج الألومينيوم روسيا درجات الحرارة

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وائل لطفي

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