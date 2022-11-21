اليوم.. البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة الملاك بحرى

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الإثنين، صلاة قداس تدشين كنيسة الملاك بحري بالقاهرة.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

يشاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي، عددا من الأساقفة منهم الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة والانبا دانيال مطران المعادي.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

وكانت قد أطلقت الكنيسة الحجز المسبق للأفراد لحضور قداس تدشين كنيسة الملاك بحري، والذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح يوم 21 نوفمبر.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

وقامت الكنيسة خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، بتسليم الدعوة إلى الذين قاموا بحجز قداس التدشين الذي يترأسه البابا.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

قداسة البابا يفتتح الموقع الإلكتروني لمسار العائلة المقدسة التابع لمؤسسة "مصر المباركة"

وكان قد افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني امس الأحد أول موقع إلكتروني لمسار العائلة المقدسة بتقنية التجول بالواقع الافتراضي "VR" والذي أنشأته مؤسسة مصر المباركة للتنمية وإحياء التراث.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

جاء ذلك خلال حفل نظمته المؤسسة بالكاتدرائية المرقسية صباح امس في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيد العاشر لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بأن يُقَدَّم مسار العائلة المقدسة بتكنولوجيا متطورة تشجع الشباب على معرفة تراث بلدهم، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لمسار العائلة المقدسة الذي يقدم لمصر سياحة ورواج اقتصادي إلى جانب البركة الروحية.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد



وأثنى على اهتمام مؤسسة مصر المباركة بالمسار وإقدامها على إنشاء موقع إلكتروني يشمل نقاط المسار وترجمة كل خطواته للغات متعددة ليصل لأكبر شريحة من الناس حول العالم. كما أشاد بسعي "مصر المباركة" إلى التنمية المجتمعية لمناطق المسار الثمانية باعتباره أحد الأهداف الأساسية لها.

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد

وتتيح تقنية الـ VR إمكانية زيارة نقاط مسار العائلة المقدسة زيارة افتراضيًّا ورؤية كل تفاصيلها، إضافة إلى صور متنوعة وعروض بالفيديو ومعلومات مفصلة عن كل نقطة بسبع لغات هي "العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والروسية".

كنيسة الملاك بحري بعد التجديد