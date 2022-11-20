آفاق الاقتصاد اليني.. آسيا تايمز: لماذا لا يتمتع شي بولايته الثالثة؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، اليوم الأحد، الضوء على الأزمة الاقتصادية في الصين مشيرة إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج لديه قاعدة جماهيرية، إلا أن تنفير الكثير أمر محفوف بالمخاطر كما يتلاشى دعمه بسرعة إذا استمر الاقتصاد في التعثر.

وأفادت الصحيفة بأنه بإلقاء نظرة على الآفاق الاقتصادية طويلة المدى للصين، فإن هناك بعض الآراء الشائعة حول ذلك، حيث أن الرأي الأكثر شيوعًا، لا سيما في مجتمع الأمن القومي، هو أن الصين قد أظهرت قدرة استثنائية على النمو، وبالتالي، حتى لو أبطأت بعضها فمن المؤكد أنها ستستمر في النمو بشكل أسرع من الولايات المتحدة وستتجاوزها في النهاية .

آفاق الاقتصاد الصيني؟

وذكرت الصحيفة أنه بعد عام 2030، من المرجح أن تتكيف الصين وتتعافى جزئيا من الانهيار الاقتصادي.

وذكر التقرير إن اعتماد النمو السريع للصين إلى حد كبير على ثلاثة عوامل، وهي الملكية والبنية التحتية والتحضر، وبحلول نهاية هذا العقد، سيكون هؤلاء السائقون مستنفدين في الغالب، كما أنه ستنفجر فقاعة العقارات وتتم إدارتها جزئيًا عن طريق تضخيم فقاعة البنية التحتية.

عاملان يفاقمان مشكلة السائقين المنهكين، وستظل الصين بحاجة إلى خدمة الديون التي مولت فقاعات الملكية والبنية التحتية.

وفوق كل شيء، أصبحت شيخوخة السكان عبئا اقتصاديا هائلا ويقع هذا العبء على عاتق قوة العمل الآخذة في الانخفاض.

كما يوفر القطاع الخاص الضعيف 90٪ من العمالة الحضرية ، و 100٪ من صافي خلق فرص العمل ، وأكثر من نصف جميع الصادرات ، ووفقًا لنائب رئيس مجلس الدولة Liu He ، 70٪ من الابتكار.

وفي عهد شي جين بينج، تراجعت استثمارات وائتمان القطاع الخاص بشكل كبير. بينما تحصل الشركات الخاصة الكبرى على حصة سوقية من مؤسسات الدولة الكبرى ، يتعرض القطاع الخاص ككل للضغط.

كما لا تستطيع البنوك الكبرى تقديم قروض ذات جدارة ائتمانية للشركات الخاصة المحلية ، وقد أدى الإصلاح المفرط الذي قام به شي جين بينغ لنظام الظل المصرفي إلى القضاء على الكثير من المؤسسات التي يمكنها القيام بمثل هذا الإقراض.