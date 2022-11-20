ضبط هارب من السجن المؤبد بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالخانكة

نجح رجال أمن القليوبية، في ضبط مسجل خطر وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري، بدائرة مركز شرطة الخانكة .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ح إ ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "مانجا"، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات وقتل"، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين، وسلاح ناري بندقية آلية، وعدد من الطلقات، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.