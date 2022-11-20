نقل 5 مصابين في حادث محور الضبعة إلى المستشفى

نقلت سيارات الإسعاف مساء اليوم الأحد، 5 مصابين في حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة إلى مستشفى أكتوبر المركزي لمحاولة إسعافهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الضبعة اتجاه الطريق الأوسطي بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى سوزوكي نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.