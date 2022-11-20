الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

داعية: إذا سمعت شائعة أو كلاما عن أحد لا تنشره أو تتحدث به

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن المؤمن جليسه القرآن، مؤكدًا أن القرآن الكريم مليء بالأخلاق الحميدة متابعًا: «القرآن الكريم مليء بالآداب والقيم وأخلاق».

 

داعية: يجب أن يكون القرآن الكريم جليسك

وأضاف عبد المعز خلال تقديم حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» الأحد، أن لا بد أن يكون القرآن الكريم جليسك، مؤكدًا أن الجمال كله في كتاب الله عز وجل.


واستشهد ببعض آيات القرآن الكريم التي تعلمنا الآداب قائلًا: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها»، وأيضًا: «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان».


وتابع: «لما تسمع شائعة أو كلام سيئ عن أحد لا ينفع أن تنشره أو تتكلم به» مستشهدًا بقوله تعالى: « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك».

 

الشائعات رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز برنامح لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون القرآن الكريم

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