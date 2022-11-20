الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في القتل بالزاوية الحمراء

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، بمعاقبة 2 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وذلك لإدانتهما بالشروع في قتل أحد الأشخاص لخلافات بينهم في الزاوية الحمراء.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4735 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 824 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، قيام المتهمين «إبراهيم. ح»، «أحمد. ع»، بالشروع في قتل المجني عليه «أحمد. م»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام منه، لخلافات فيما بينهم، فبيتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص منه معدين مخطط إجرامي لذلك الغرض، واتفقا جنائيًا على الأعمال المكونة له.

الزاوية الحمراء شرعا في القتل المشدد السجن المشدد

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وائل لطفي

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