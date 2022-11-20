الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار الكتب والوثائق القومية تكرم الكاتبة سماح أبو بكر عزت

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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استقبلت الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الأحد، الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وشهد اللقاء الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية والدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب.

وقد ثمنت الدكتورة نيفين موسى، جهود الكاتبة سماح أبو بكر عزت في مجال أدب الطفل من خلال مؤلفاتها التي تزرع القيم النبيلة وحب الوطن في نفوس الأطفال.

صورة من التكريم


وقامت الدكتورة نيفين بإهداء عدد من إصدارات دار الكتب والوثائق للكاتبة الكبيرة، ومن بين تلك الإصدارات "قناة السويس وثائق الحلم المصري" و "مصر في المعارض الدولية".

وقد تحدثت المبدعة سماح أبو بكر عزت في الجلسة الأولى لمؤتمر أدب الطفل والجمهورية الجديدة الذي بدأت فعالياته في دار الكتب والوثائق، صباح اليوم، حيث تحدثت عن تجربتها العملية مع الأطفال من خلال مبادرة حياة كريمة والتي طافت من خلالها قرى ونجوع مصر، كما تحدثت عن تجربتها مع أطفال مبادرة "اتكلم عربي" مع وزارة الهجرة المصرية، وكيف تم تشبيك الجهود ليتحدث أطفال مصر في المهجر بلغتهم الأم. وقد مزجت تلك الخبرات في قصة "حياة وكريمة" عن قصة طفلتين واحدة من أسوان والأخرى تأتي من المهجر لتكتشف وطنها.

سماح أبو بكر مع الدكتورة نيفين موسى
الكاتبة الكبيرة سماح أبو بكر عزت الدكتور أشرف قادوس ر دار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين موسى أدب الطفل الأطفال الدكتورة نيفين مصر في المعارض الدولية مؤتمر ادب الطفل الجمهورية الجديدة

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