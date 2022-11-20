الأحد 20 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شابين فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بالشرقية، اليوم، على سائق سيارة نقل ثقيل، لتسببه فى واقعة وفاة شابين إثر اصطدامه بهما بطريق "بلبيس- السلام" أمام محطة المياه، في الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول كل من "محمد. د" 18 عامًا و"أحمد. م"، 22 عامًا مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابين بنزيف بالمخ والبطن وإصابات متنوعة.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما التى أودت بوفاتهما إثر تصادم سيارة نقل بهما بطريق "بلبيس- السلام" أمام محطة المياه، من الخلف أثناء قيادتها دراجة بخارية، وتم التحفظ على السائق والسيارة.

تحرير محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة التى صرحت بدفن الجثامين وتسليمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية وفاة سائق سيارة التحفظ

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