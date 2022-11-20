وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر انهيارحفرة للتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل انهار عليه حفر خاص بأعمال التنقيب عن الآثار داخل منزله وتم استخراج الجثة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب، بانهيار حفرة على أحد الأشخاص، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ البري، وتبين أنه أثناء قيام «عبدالله. م»، 42 سنة، عامل، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله انهارت عليه الحفرة مما نتج عنه وفاته.



وبسؤال زوجته «سهام ح»،41 سنة، ربة منزل، نفت الشبهة الجنائية وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من استخراج جثة المذكور وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.