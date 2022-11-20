الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة لاستكمال أعمال محور كمال عامر

قطع المياه
قطع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 مم القائم والمتعارض مع مسار المحور، وذلك بدءاً من الساعة 10 صباح اليوم الأحد الموافق 20/ 11 / 2022، وذلك لمدة 12 ساعة.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وهي 9 مناطق، وهي: "بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بني محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوي، يمين المحور، أرض اللواء، المعتمدية".

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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اليوم.. قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة لاستكمال أعمال محور كمال عامر

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