درجات الحرارة اليوم الأحد 20-11-2022 فى محافظات مصر
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 20-11-2022 حالة الطقس في مصر جو خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة
وبالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد، ويكون الجو مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم الاحد 20-11-2022 فى المحافظات
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
تصل درجات الحرارة في القاهرة 27 17
تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 27 18
تصل درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 27 17
تصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر 26 16
تصل درجات الحرارة في بنها 26 17
تصل درجات الحرارة في دمنهور 26 16
تصل درجات الحرارة في كفر الشيخ 26 16
تصل درجات الحرارة في المنصورة 27 17
تصل درجات الحرارة في دمياط 25 16
تصل درجات الحرارة في بورسعيد 25 18
تصل درجات الحرارة في الإسماعيلية 27 15
تصل درجات الحرارة في السويس 27 15
درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الاحد 20-11-2022
الزقازيق 27 16
شبين الكوم 27 15
طنطا 27 16
شلاتين 30 22
العلمين الجديدة 26 16
وادي النطرون 27 16
مطروح 26 16
السلوم 27 15
سيوة 26 11
العريش 26 14
رفح 26 13
الطور 27 14
كاترين 20 08
رأس سدر 28 16
نخل 25 07
طابا 25 15
نويبع 25 14
حلايب 27 19
شرم الشيخ 27 21
الغردقة 27 20
مرسى علم 27 20
الفيوم 27 14
بني سويف 27 13
المنيا 27 12
أسيوط 27 13
سوهاج 28 14
قنا 30 17
الأقصر 30 16
أسوان 31 17
الوادي الجديد 28 12
أبوسمبل 29 16
أبو رماد 29 22
رأس حدربة 27 19