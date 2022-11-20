درجات الحرارة اليوم الأحد 20-11-2022 فى محافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 20-11-2022 حالة الطقس في مصر جو خريفى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد، ويكون الجو مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الاحد 20-11-2022 فى المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

تصل درجات الحرارة في القاهرة 27 17

تصل درجات الحرارة في الاسكندرية 27 18

تصل درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 27 17

تصل درجات الحرارة في 6 أكتوبر 26 16

تصل درجات الحرارة في بنها 26 17

تصل درجات الحرارة في دمنهور 26 16

تصل درجات الحرارة في كفر الشيخ 26 16

تصل درجات الحرارة في المنصورة 27 17

تصل درجات الحرارة في دمياط 25 16

تصل درجات الحرارة في بورسعيد 25 18

تصل درجات الحرارة في الإسماعيلية 27 15

تصل درجات الحرارة في السويس 27 15

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم الاحد 20-11-2022



الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 16

شلاتين 30 22

العلمين الجديدة 26 16

وادي النطرون 27 16

مطروح 26 16

السلوم 27 15

سيوة 26 11

العريش 26 14

رفح 26 13

الطور 27 14

كاترين 20 08

رأس سدر 28 16

نخل 25 07

طابا 25 15

نويبع 25 14

حلايب 27 19

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 27 20

مرسى علم 27 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 27 12

أسيوط 27 13

سوهاج 28 14

قنا 30 17

الأقصر 30 16

أسوان 31 17

الوادي الجديد 28 12

أبوسمبل 29 16

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 27 19