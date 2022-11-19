التحفظ على مدير بمطعم شهير لحيازته لحوم فاسدة بالجيزة

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قرارًا بحجز مدير مخزن لمطعم وجبات سريعة على ذمة تحريات المباحث ضبط بحوزته 2 طن دهون وكبدة ولحوم مفرومة، مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات وكلفت مفتش الصحة بالكشف عليها وإعداد تقرير.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى استخدام أحد المطاعم لحوم مجهولة المصدر في إعداد الوجبات السريعة.

وخلال حملة أمنية استهدفت المخزن الخاص بالمطعم، تم ضبط المدير المسئول عنه، وعثر على 2 طن و50 كيلو "دهون بقرية مجمدة – كبدة مجمدة – مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.