السبت 19 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على مدير بمطعم شهير لحيازته لحوم فاسدة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
ads

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، قرارًا بحجز مدير مخزن لمطعم وجبات سريعة على ذمة تحريات المباحث ضبط بحوزته 2 طن دهون وكبدة ولحوم مفرومة، مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات وكلفت مفتش الصحة بالكشف عليها وإعداد تقرير.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى استخدام أحد المطاعم لحوم مجهولة المصدر في إعداد الوجبات السريعة.

وخلال حملة أمنية استهدفت المخزن الخاص بالمطعم، تم ضبط المدير المسئول عنه، وعثر على 2 طن و50 كيلو "دهون بقرية مجمدة – كبدة مجمدة – مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

التحفظ على المضبوطات التموين بالجيزة استهلاك الأدمي الوجبات السريعة النيابة المختصة لحوم فاسدة بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نحو استراتيجية جديدة للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

«ليست الطائفية».. الباز يكشف سقطة أمير رمسيس فى مهرجان القاهرة السينمائى

التموين: لدينا مخزون 5 ملايين طن أرز.. ويصل 3.6 أرز أبيض من الخارج

المجلس الروسى لحقوق الإنسان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق فى جرائم قوات كييف

ولى العهد السعودى يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة «كاسيتسارت» التايلاندية

قطر تفتتح كأس العالم بتلاوة القرآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

آلان دونو.. نظام التفاهة

ماجد حبته

ما فضحته مفاوضات كوب 27

علي سعدة

كأس العالم

مؤمن المحمدي

التنابلة

د. منى حلمى

تجدد الحياة سيفرغ كأس «الكوكتيل» المسمومة

حسين دعسة

إذا ما فشلت الحرب فى أوكرانيا.. ماذا تنبأ «يانوش بوجاسكى» عن استقرار الدولة الروسية؟

صفاء النجار

السؤال والسعى وراء الجهل الواعى

ماجد حبته

زراعة الكبد.. طفرة قريبة

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

هآرتس: إسرائيل قدمت مساعدات لأوكرانيا بملايين الدولارات