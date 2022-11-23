ماذا يرتدي الطفل بشكل مثالي لتجنب الطقس البارد؟

يأتي فصل الشتاء وقد حان الوقت لشراء سترات جديدة لطفلك، أو ربما إحياء بعض الملابس الجيدة من التخزين ويمكن أن يكون ارتداء ملابس طفلك في الشتاء مهمة صعبة، وتريد كل أم أن تتأكد من أن الملابس كافية لإبقائه دافئ.

ووفقًا لموقع timesofindia هناك بعض النصائح من شأنها حماية طفلك من البرد.

المفتاح هو طبقات

سيؤدي إتقان فن طبقات الملابس إلى القيام بمعظم عملك، الفكرة هي استخدام الطبقات الخفيفة بحيث يمكنك بسهولة إضافة المزيد أو إزالتها كما هو مطلوب، نظرًا لأنه قد يكون من الصعب تحديد عدد الطبقات التي يحتاجها طفلك بالضبط، فما عليك سوى معرفة عدد الطبقات التي يرتديها ثم تكرار ذلك أو ربما إضافة طبقة أخرى.

بالنسبة للأطفال، يمكنك البدء بقطعة قماش رفيعة، ثم أضيفي قميصًا بأكمام طويلة وسروالًا، ارتديه مع سترة أو قميص من النوع الثقيل، ومن ثم أضف معطفًا أو سترة منفوخة وأنت على ما يرام، تأكد من ضبطه وفقًا لدرجة الحرارة والمكان الذي تتجه إليه.

لا تنسى الأشياء الصغيرة

بمجرد أن يصبح الزي الرئيسي جاهزًا، لا يزال لدينا القليل من الأشياء المهمة جدًا للاعتناء بها، لا تنس الجوارب والقفازات والقبعات الصوفية والأحذية والوشاح (إذا كانت الرقبة مكشوفة)، تعتبر القبعات أو القبعات الدافئة مهمة للغاية لأننا نميل إلى فقدان نسبة جيدة من حرارة الجسم من الرأس، بالإضافة إلى ذلك فإن إبقاء الرأس أو الأذنين مكشوفين يمكن أن يجعلهم يصابون بالبرد.

نصائح السفر

بصرف النظر عن الملابس، عند الخروج من السيارة، فإن اتباع هذه الخطوات في السيارة يمكن أن يجعل الرحلة أكثر راحة ودفئًا، أولاً بدلاً من اصطحاب الطفل في السيارة الباردة، قم بتشغيل المدفأة قبل بضع دقائق، لجعل هواء السيارة أكثر دفئًا، تأكد أيضًا من حمل بطانية ناعمة لمزيد من الدفء، احمل بعض الملابس والقبعات والقفازات والجوارب الإضافية ، في حالة تعرض الطفل للبلل.

تجنب لدغات الصقيع

من المرجح أن يتعرض الأطفال الصغار الذين يميلون إلى الجري كلما أمكنهم لخطر الإصابة بقضمة الصقيع، لذلك يحتاج الآباء إلى توخي مزيد من الحذر، تحدث لدغات الصقيع عادةً في أجزاء من الجلد معرضة لدرجات حرارة شديدة البرودة، مثل أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف.

إذا رأيت جلد طفلك يصبح شاحبًا وباردًا، فادفعه إلى الداخل، لذلك لا تفرك المناطق المصابة، يمكن أن تعمل المناشف الدافئة بشكل جيد مع الأذنين والأنف.

تجنب ارتفاع درجة حرارتها

في محاولة لإبقاء الطفل دافئًا، تأكد من أنك لن ينتهي بك الأمر إلى ارتفاع درجة حرارته

على سبيل المثال عند الجلوس في مقعد السيارة، يمكنك إخراج الطبقة العلوية، مثل المعطف أو الجاكيت المنتفخ، وتزويدهم ببطانية ناعمة بدلاً من ذلك.

إذا شعر الطفل بالدفء عند لمسه أو احمرار جلده، فربما تكون قد أضفت طبقات كثيرة جدًا وقد يكون من الحكمة التخلص من طبقة أو اثنتين.