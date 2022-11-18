إزالة آثار حادثيّ مرور أسفر عن 3 مصابين في وادي النطرون

دفعت الإدارة العامة لمرور البحيرة، بعدد من الأوناش لإزالة أثار حادثي سير بالظهير الصحراوي في وادي النطرون، واللذان أسفرا عن إصابة 3 أشخاص، وذلك عقب نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادثين من شرطة النجدة.

وبالفحص، تبيّن إصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق الضبعة الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.