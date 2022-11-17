الخميس 17 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم لتركيب «كمر خرسانى»

حارة مرورية من شارع
حارة مرورية من شارع الهرم
ads

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها ستقوم بعملية استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام وتقاطعه مع شارع "الشيخ الشربيني "المطبعة" لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة يومين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الأهرام وتقاطعه مع شارع "الشيخ الشربيني "المطبعة" بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة ويستلزم استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام في الموقع المشار اليه، نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق" وذلك لمدة يومين على النحو التالي:-

1 - يوم الجمعـة الموافـق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ العمـل مـن الســـــاعة ١٢ صـباحا حتـى الساعه ١٠ صباحاً.

۲ - يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ العمل من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعة ٥ صباحاً .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وقامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من "الكشافات- الطواحين الضوئية- الحواجز الفسفورية" اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الادارة العامة لمرور الجيزة استقطاع حارة مرورية شارع الأهرام تركيب الكمر الخرساني لمدة يومين

رئيس التحرير

وائل لطفي

من زرع حصد

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم

جلوب سوكر 2022: محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى العالم

الآن.. سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء 17-11-2022

السنطة تشيع جثمان «طفلة اللوزتين» ضحية الإهمال الطبي بالغربية

محمد صلاح بعد تتويجه بجلوب سوكر: «تضعون الضغط علىّ بتصويتكم»

استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم لتركيب «كمر خرسانى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذعر العقلية الذكورية.. عندما تحكم المرأة العالم

د. محمد عفيفي

السينما والشخصية المصرية

ماجد حبته

مناخ بالى.. وقمة المناخ

حسين دعسة

«سر الدهشة» والعلاقات الأردنية- السويدية: ثمرة رؤية ملكية مشتركة

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

صور

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة