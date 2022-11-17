استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم لتركيب «كمر خرسانى»

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنها ستقوم بعملية استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام وتقاطعه مع شارع "الشيخ الشربيني "المطبعة" لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة يومين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الأهرام وتقاطعه مع شارع "الشيخ الشربيني "المطبعة" بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة ويستلزم استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام في الموقع المشار اليه، نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير "ونش رفع عملاق" وذلك لمدة يومين على النحو التالي:-

1 - يوم الجمعـة الموافـق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ العمـل مـن الســـــاعة ١٢ صـباحا حتـى الساعه ١٠ صباحاً.

۲ - يوم السبت الموافق ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ العمل من الساعة ١٢ صباحا حتى الساعة ٥ صباحاً .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وقامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من "الكشافات- الطواحين الضوئية- الحواجز الفسفورية" اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.