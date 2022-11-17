الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 شخصًا جراء انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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شهد مركز الجمالية بالدقهلية، إصابة 11 شخصًا بإصابات مختلفة ا ثرحادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة السلام.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة السلام بناحية مركز الجمالية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف الى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أثناء عودة سيارة ربع نقل من محافظة دمياط ومحملة بعمال انقلبت داخل ترعة السلام، ما أسفر عن اصابة 11 شخصا وتم انتشالهم من الترعة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية اصابة 11 شخصا إصابات مختلفة حادث انقلاب سيارة ربع نقل

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وائل لطفي

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