حبس عصابة سرقت بضائع بـ3 ملايين تحت تهديد السلاح فى المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، وطلبت النيابة من المباحث التحريات حول نشاطهم الإجرامي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة مطاي بالمنيا، من تاجر يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيلًا عصابيًا من 12 شخصًا، مسجلين خطر في جرائم السرقات، وتم القبض عليهم، واعترفوا بأنهم باستئجار سيارتين وكان بحوزتهما أسلحة آلية، خلال مرور سيارة محملة بكميات كبيرة من السجائر، قاموا بإيقاف سائقها وأجبروه على النزول منها واستولوا عليها، وعلى بضائع بقيمة 3 ملايين جنيه.