الخميس 17 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بتصادم فى الشرقية

جريدة الدستور
ads

أصيب خمسة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "بلبيس- السلام" نطاق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث  تصادم انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بلبيس- السلام" ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة طريق بلبيس- السلام محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فتح انطلاقة

الأكثر قراءة

«التعاون الدولى»: توقيع 9 وثائق تعاون مشترك مع ألمانيا

«أورام جامعة القاهرة» يتجاوز معوقات علاج السرطان لتحقيق أعلى نسب شفاء

بحضور رئيس الوزراء.. وزيرة التخطيط تفتتح فعاليات «يوم الحلول» ضمن «COP 27»

COP27.. الإسكان تُنظِّم جلسة نقاشية تحت عنوان «شراكات الحد من تغير المناخ»

رانيا المشاط تستعرض محاور منصة «نوفّى» مع وزيرة المناخ والتنمية البلجيكية

تراجع أسعار الأرز الشعير بمقدار 100 جنيه بالطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سياحة الزيتون.. سكة جديدة

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «٣-٣»

كريم فرغلى

مارلين مونرو التى لا يعرفها أحد

ماجد حبته

مجلس أعمال الاستدامة

حسين دعسة

النظام الوحشي قادم.. ذروة عولمة النظام الدولي الليبرالي!

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. افتتاح مبهج وسبيلبرج كما هو

مدحت بشاى

التنوير والتجربة الكوبية وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

الثائر الغبى!

صور

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى: استهداف سفينة قبالة عمان استفزاز إيرانى

جيروزاليم بوست: تحقيقات «FBI» بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة تثير ذعر إسرائيل

إصابة طفل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى بالضفة