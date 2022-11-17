5 مصابين بتصادم فى الشرقية

أصيب خمسة أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "بلبيس- السلام" نطاق محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ملاكى بطريق "بلبيس- السلام" ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.