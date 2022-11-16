الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خطوط المواد البترولية بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بالجيزة  4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة وبيع المواد البترولية من أحد خطوط نقل المواد البترولية بالجيزة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود سيارة نقل فنطاس "بدون لوحات معدنية" بأرض صحراء بدائرة المركز.

كما تم العثور على سيارتين فنطاس "بدون لوحات معدنية" إحداهما تحوى مواد بترولية متوقفتين بجوار محبس محلى التركيب "غير شرعي" على خط أنابيب بترول "تابع لإحدى شركات أنابيب البترول".

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها فـى السوق السوداء وأن السيارات المضبوطة ملكهم، كما قرروا ببيعهم المواد البترولية المستولى عليها لـ5 أشخاص.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 سيارات نقل فنطاس)، وبمواجهتهم اعترفوا بشرائهم المواد البترولية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة حبس تشكيل عصابي سرقة المواد البترولية

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وائل لطفي

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