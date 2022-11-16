حدث في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء مصنع إنتاج الرشاشات

إنجازات كبيرة تشهدها الدولة المصرية منذ عام 2014 حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث وجه اهتمامه بإحداث نقلة كبيرة في الوطن، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030,

من بين الإنجازات الكبيرة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، جاء مصنع إنتاج الرشاشات، والذي وضحه الفيلم التسجيلي بعنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية من (الدقيقة ٣٤:٥٤ إلى الدقيقة ٣٥:٠٦).

مصنع إنتاج الرشاشات يتم فيه عملية تصنيع الرشاش متعدد الأغراض عيار ٧,٦٢×٥١ مم.

وتشهد مصر في السنوات الماضية؛ طفرة صناعية وتنموية كبيرة، شملت الكثير من القطاعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وتستهدف تطوير الريف المصري، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وإحداث نقلة في حياتهم.