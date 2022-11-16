إنجازات في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء مصنع إنتاج المسدسات والقواذف

تواصل مصر خططها التنموية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع احتياجاتها، من أجل النهوض بالدولة المصرية لتصبح من بين مصاف الدول المتقدمة، في إطار خطط طموحة ومجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قطار الإنجازات الذي تعيشه مصر خلال السنوات الثماني الماضية، لم يتوقف منذ العام 2014، ليتجول في كافة قطاعات الدولة لتحقيق طفرة تنموية في كافة الاتجاهات، كان من بينها قطاع التصنيع والذي شهد جهودًا كبيرة في السنوات الماضية.

مشروع إنشاء مصنع إنتاج المسدسات والقواذف كان واحدًا من المشاريع الهامة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، وهو المشروع الموضح بالفيلم التسجيلي الذي حمل عنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية من (الدقيقة ٣٤:٣١ إلى الدقيقة ٣٤:٣٨).

في هذا الصرح يتم إنتاج المسدس "حلوان عيار ٩ مم" و المسدس "حلوان ٩٢٠".

تواصل مصر خططها التنموية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع احتياجاتها، من أجل النهوض بالدولة المصرية لتصبح من بين مصاف الدول المتقدمة، في إطار خطط طموحة ومجهودات كبيرة بتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.قطار الإنجازات الذي تعيشه مصر خلال السنوات الثماني الماضية، لم يتوقف منذ العام 2014، ليتجول في كافة قطاعات الدولة لتحقيق طفرة تنموية في كافة الاتجاهات، كان من بينها قطاع التصنيع والذي شهد جهودًا كبيرة في السنوات الماضية.مشروع إنشاء مصنع إنتاج المسدسات والقواذف كان واحدًا من المشاريع الهامة التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، وهو المشروع الموضح بالفيلم التسجيلي الذي حمل عنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية من (الدقيقة ٣٤:٣١ إلى الدقيقة ٣٤:٣٨).في هذا الصرح يتم إنتاج المسدس "حلوان عيار ٩ مم" و المسدس "حلوان ٩٢٠".