الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالشروع فى قتل مواطن خلال مشاجرة ببدر

حبس
حبس
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أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس المتهم بالشروع في قتل مواطن خلال مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء؛ بسبب لهو الأطفال بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا للاستماع لأقواله، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح شبه نافذ أعلى البطن إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المُصاب قرر بقيام (سائق "توك توك"، ومقيم بذات العنوان) بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب حدوث مشاجرة بين أنجالهما أثناء لهوهما أمام العقار سكنهما، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

الشروع في قتل الشروق وبدر بمديرية أمن القاهرة حبس المتهم حدوث مشاجرة شروع في قتل قسم شرطة بدر

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