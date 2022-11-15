الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حدث في عهد الرئيس.. إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية بالقليوبية

مصنع إنتاج البنادق
مصنع إنتاج البنادق الآلية
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انطلق قطار الإنجازات يجوب محافظات مصر وقطاعاتها المختلفة لإحداث نهضة في المجتمع مصري، وذلك في إطار التوجه نحو الجمهورية الجديدة ووضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة، والتي ينعم خلالها المواطن بحياة أفضل.

 وكان للقطاع الصناعي نصيب منذ هذه الخطى التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 8 سنوات، لتحديث وتطوير كافة مجالات الإنتاج ومشروعات الخدمات  والبنية التحتية، لتتغير خريطة مصر لتضيء بثمار الإنجازات التي تتوالى يوما بعد يوم.

وكان من بين إنجازات الرئيس السيسي في السنوات الماضية، إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية بمحافظة القليوبية، والذي أعلنت عنه القوات المسلحة من خلال فيلم تسجيلي بعنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية 

وفي هذا المصنع، هنا يتم إنتاج البندقية الآلية عيار 7.62×39 مم باستخدام أحدث نظم التصنيع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

حدث في عهد الرئيس.. إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية
حدث في عهد الرئيس.. إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية
حدث في عهد الرئيس.. إنشاء مصنع إنتاج البنادق الآلية
إدارة الشئون المعنوية البنادق الآلية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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