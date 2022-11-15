جامعة الدلتا تنظم مؤتمرًا ومسابقة علمية عن الذكاء الاصطناعى فى مواجهة التغيرات المناخية

نظمت كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة الدلتا مسابقة علمية عن دور الذكاء الاصطناعى في حل المشاكل المناخية.

وأصدر كل من الدكتور محمد ربيع والمهندس أسامة ربيع ومجلس الأمناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور يحى المشد رئيس الجامعة، بيانا خلال مؤتمر علمي نظمته الجامعة، أكدوا خلاله أنهم يتقدمون بخالص التقدير والاحترام للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى على التنظيم المشرف في قيادة العالم نحو المحافظة على البيئة ومواجهة مشاكل تغير المناخ.

وأشار البيان إلى أن مؤتمر شرم الشيخ cop27 يعتبر الأهم والأكبر على مستوى العالم، كما حظى بزخم دولي وسياسي كبير جداً بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم.

وثمن البيان إشادة العالم جميعا بالقدرات المصرية في تنظيم قمة المُناخ بحضور قادة وزعماء العالم، وهو ما يثبت مدى تأثير مصر الإقليمي والعالمي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هشام عرفات، عميد كلية الذكاء الاصطناعى، إنه ومن منطلق الواجب الوطنى والاستجابة لتوجهات الدولة المصرية بضرورة الاهتمام بالقضايا المناخية، تم تنظيم هذا المؤتمر العلمى.

وأضاف عرفات: شارك في المسابقة 87 فريقًا علميًا من طلاب الذكاء الاصطناعى، وتم تصفيتهم إلى 30 فريقًا، مشيرا إلى أنه فى احتفالية كبيرة تم تكريم 10 فرق فائزة فى المسابقة – مع إعداد توصيات وتعهد الحضور بمواصلة مسيرة مصر المشرفة في إبجاد حلول للمشاكل المناخية وتفعيل دور الذكاء الاصطناعى في كافة المجالات.