الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع كبير.. كم سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022؟

جنيهات ذهبية
جنيهات ذهبية
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ننشر لكم سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر  2022، حيث سجلت سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا ملحوظا مع التراجعات الشديدة التي سجلتها أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع التراجعات التي سجلها سعر الذهب عالمياً.

 

وسجل الذهب بجميع أعيرته تراجع ملحوظ، فتراجع الذهب عيار ٢١ – أكثر أعيرة الذهب تداولا في السوق المصري – سعر ١٢٦٢ جنيها للبيع بدون ثمن المصنعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب بأعيرته المختلفة.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم 2022

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع ملحوظ متأثراً بتراجع سعر الذهب عالمياً و محليا، وسجل سعر الجنيه الذهب الآن بيع 10,064 جنيه، وشراء 10,096 جنيه. 

وجاءت سعر الذهب بأعيرته المختلفة وخاصة الذهب عيار ٢١ كالتالي: 

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

  • عيار 24: بيع 1,438 جنيه وشراء 1,442 جنيه.
  • عيار 22: بيع 1,318 جنيه وشراء 1,322 جنيه.
  • عيار 21: بيع 1,258 جنيه وشراء 1,262 جنيه.
  • عيار 18: بيع 1,078 جنيه وشراء 1,082 جنيه.
  • عيار 14: بيع 839 جنيها وشراء 841 جنيها.
  • عيار 12: بيع 719 جنيها وشراء 721 جنيها.
  • الاونصة: بيع 44,713 جنيه وشراء 44,855 جنيه.
  • كيلو الدهب: بيع 1,437,714 جنيه وشراء 1,442,286 جنيه.

سعر الذهب عالمياً 

سجل سعر الذهب عالمياً  تراجعاً واضحا خلال تعاملات اليوم، فتراجعت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 6 دولارات في الأوقية.

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كما تراجعت أسعار النحاس من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، وتراجعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة تصل إلى 0.1 %.  

أسعار الدهب في سوق المال 

  • سعر الذهب عيار 24 : 1,394 جنيه = $56.98
  • سعر الذهب عيار 22 : 1,278 جنيه =$52.24
  • أسعار الذهب عيار 21 : 1,219 جنيه = $49.86
  • اسعار الذهب عيار 18 : 1,045 جنيه = $42.74
  • سعر الذهب عيار 14 : 812.96 جنيه = $33.24
  • سعر الذهب عيار 12 : 696.82 جنيه =  $28.49
  • سعر الذهب عيار 9: 522.62 جنيه =  $21.37
  • أسعار أوقية الذهب: 43,342 جنيه=   $1,772
  • سعر جنيه الذهب: 9,756 جنيه = $398.90
  • سعر كيلو الذهب:  1,393,644 جنيه =  $56,984

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